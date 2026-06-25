Нелегальный детский лагерь закрыли в кафе под Читой

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Нелегальный детский лагерь, который находился в здании бывшего кафе, обнаружили и закрыли под Читой в Забайкальском крае. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на региональную прокуратуру.

Родители пожаловались на многочисленные нарушения в детском лагере "Кеды". После этого прокуратура организовала проверку, которая показала, что дети отдыхали в помещении бывшего кафе незаконно. Организатор не получил на это никаких разрешительных документов.

В момент проверки в здании находились 11 детей. Условия их пребывания не соответствовали требованиям безопасности, питание не было организовано, а у работников не было необходимой квалификации. Кроме того, у лагеря отсутствовало санитарно-эпидемиологическое заключение.

Ранее в районе Перово сотрудники "Московской безопасности" совместно с полицией, комиссией по делам несовершеннолетних и представителями управы пресекли деятельность подпольного детского сада, незаконно работавшего в квартире жилого дома.

Там обнаружили шестерых детей дошкольного возраста и присматривавшую за ними женщину. Всех доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

