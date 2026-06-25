Блогер Юлия Гаврилина заявила, что хочет стать более зрелой и собранной

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Блогер Юлия Гаврилина призналась, что хочет выглядеть более зрелой и собранной, однако пока ей это не совсем удается, передает "Звездач" в MAX.

26 июня девушке исполнится 24 года. По ее мнению, это уже тот возраст, когда нужно быть более женственной, спокойной и излучающей нежность.

"Я все время себе перед интервью говорю: "Юля, ты уже взрослая, давай попробуем посерьезнее себя вести". Но, как только включаются камеры, из меня все равно вылезает смешная девчонка", – раскрыла блогер.

Ранее певица Анна Семенович раскритиковала девушек с наращенными ресницами и увеличенными губами. Отвечая на вопрос подписчицы о том, почему сейчас многие выглядят одинаково, знаменитость отметила, что ей грустно наблюдать за отсутствием индивидуальности.

По ее словам, некоторые девушки "косят" под один непонятный образ – огромные губы и гиперактивно наращенные ресницы. Она добавила, что в ее время тоже обращались к косметологам, но не начинали "перекраивать" себя в 20 лет.

