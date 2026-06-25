Российские банки в 2025 году пресекли сомнительные операции на 300 млрд рублей

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Российские банки за 2025 год пресекли сомнительные финансовые операции на общую сумму порядка 300 миллиардов рублей, заявил статс-секретарь – замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

"То есть, таким образом, спасли средства граждан", – цитирует его ТАСС.

Негляд признал, что иногда происходят ложные срабатывания. В это же время общий объем обжалований по данным операциям составляет менее 1%, резюмировал он.

Ранее эксперты рассказывали, что банки, в частности, обращают внимание на несоответствие суммы обычным переводам пользователей. Например, внесение от 5 миллионов рублей наличными в течение 30 дней могут признать сомнительной операцией, если такие пополнения составляют не менее 70% от всех поступлений на счет, а затем в течение 10 дней за границу уходит не менее 70% от внесенной суммы.

Также финансовые организации могут насторожить пополнения на сумму от 100 тысяч рублей, если это происходит 10 раз в месяц, а затем деньги уходят за границу. Еще одним сомнительным действием могут посчитать переводы на сумму от 5 миллионов рублей без открытия счета за 30 дней в адрес бизнесменов.

