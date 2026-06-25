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25 июня, 12:30

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В Москве врачи спасли подростка с паразитарной кистой печени

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Хирурги Детской больницы имени Г. Н. Сперанского спасли 16-летнего подростка с паразитарной кистой печени, которая успела разрастись до размера апельсина. Об этом сообщает пресс-служба столичного Депздрава.

В медучреждение юноша поступил с болями в животе. Изначально врачи подозревали кишечную инфекцию, однако в ходе УЗИ медики заметили большое образование в печени.

После анализов выяснилось, что у пациента была эхинококковая киста. Внутри нее находилось более сотни других новообразований. Их размеры варьировались от нескольких миллиметров до трех сантиметров.

В итоге хирурги провели операцию по удалению кисты и сохранили левую долю печени. После хирургического вмешательства подростку назначили противопаразитарную терапию. Позже его состояние улучшилось, и он был выписан.

Заведующий хирургическим отделением № 1 Игорь Хворостов напомнил, что такая киста образовывается из-за наличия в организме личинок ленточных червей. Заразиться ими можно во время контакта с животными или их выделениями, а также при употреблении загрязненной пищи.

При этом, добавил специалист, чаще всего болезнь проходит бессимптомно и выявляется случайно или уже на поздних стадиях. Среди симптомов, которые могут появиться позднее, – кашель, температура, тяжесть в животе, аллергия. Эхинококки могут сдавливать органы и ткани, нарушая их функцию.

Врачи рекомендовали всегда мыть руки после контактов с животными, обрабатывать их от паразитов, тщательно мыть овощи и фрукты, не пить воду из рек, хорошо прожаривать пищу, не приобретать фермерскую продукцию с рук. При наличии симптомов следует сразу обратиться к специалистам.

Ранее кисту с зубами удалили у 19-летней пациентки в Липецкой области. Доброкачественное новообразование появилось еще во время внутриутробного развития. Операция прошла без осложнений, девушка уже выписана.

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