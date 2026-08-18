Расписание рейсов скорректировано в аэропорту Внуково из-за ограничений

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Авиакомпании начали корректировать расписание рейсов в аэропорту Внуково. Об этом сообщила пресс-служба гавани.

Причиной стали длительные ограничения на прием и выпуск самолетов, которые действовали в целом ряде аэропортов, в том числе во Внуково. В некоторых авиагаванях ограничения до сих пор не сняты, отметили в пресс-службе.

Пассажирам напомнили, что обменять билет или вернуть деньги за него можно онлайн или в офисах перевозчиков вне аэропорта. Специально ехать в аэропорт для этого не нужно. Авиакомпании также информируют о текущей ситуации.

Перед отправлением в аэропорт рекомендуется уточнять статус рейса на онлайн-табло или в справочной службе.

Аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево перешли на обслуживание рейсов по согласованию на фоне атаки беспилотников на столичный регион в ночь на 18 августа. Позже во Внуково и Шереметьево меры были отменены.

При этом авиакомпания "Победа" начала корректировать расписание рейсов. Часть самолетов задержана или отменена. Пассажирам рекомендовали узнавать статус рейсов на сайте авиакомпании.

