Производство вестерна "Ржавчина" продолжат после смерти оператора

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Съемки картины "Ржавчина", во время которых ранее убили оператора Галину Хатчинс, продолжатся уже зимой. Об этом сообщает Variety.

В издании поделились, что производство проекта не будет проходить в Нью-Мексико, где ранее снимался фильм. В США все еще проходит расследование по факту смерти Хатчинс.

Уточняется, что на данный момент студия рассматривает Калифорнию как площадку для дальнейшей реализации проекта.

Происшествие произошло 22 октября прошлого года в Нью-Мексико на съемках одной из сцен картины. Оператор погибла из-за неправильно сработавшего оружия. Актеры должны были использовать холостые патроны, однако пуля и осколки задели двоих человек.

После этого оружейник Гутьеррес-Рид рассказала, что не знает, как в пистолете оказались боевые патроны.

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