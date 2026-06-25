АТОР: данных о пострадавших российских туристах после землетрясения в Венесуэле нет

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Информации о пострадавших организованных туристах из России после землетрясения в Венесуэле не поступало. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В организации уточнили, что основным направлением для российских туристов в Венесуэле был остров Маргарита, который практически не пострадал от стихии, хотя подземные толчки там ощущались. Чартерные программы на остров были прекращены еще в декабре 2025 года, поэтому сейчас там могут находиться лишь единичные самостоятельные путешественники, прибывшие с пересадками.

По предварительным данным АТОР, организованных российских туристов нет и в Каракасе, который оказался в зоне последствий землетрясения. При этом в столице Венесуэлы могут находиться самостоятельные путешественники из России и постоянно проживающие там соотечественники. Ассоциация продолжает следить за ситуацией и уточнять информацию.

Тем временем руководитель Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров сообщил ТАСС, что землетрясения в Венесуэле и Японии не окажут влияния на сейсмическую обстановку на Дальнем Востоке России.

"Отголосков этих сейсмособытий у нас не было, так как их очаги располагаются очень далеко от Дальнего Востока. Кроме этого, они находятся вообще в разных тектонических системах", – отметил Чебров.

По его словам, землетрясение магнитудой 7,2 в Японии является для страны незначительным сейсмособытием, тогда как Венесуэла подготовлена к подобным природным явлениям значительно хуже, чем Япония и Камчатка.

В ночь на 25 июня в Венесуэле произошли две серии мощных землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5, после чего Геологическая служба США ввела красный уровень тревоги, а метеорологи объявили угрозу цунами. Жертвами стихии стали как минимум 32 человека, еще 700 пострадали, наиболее серьезные разрушения зафиксированы в штате Ла-Гуайра, где обрушились десятки зданий.

В Каракасе капитальные дома выдержали толчки, однако лачуги и постройки с нарушениями рухнули, работа метро и железных дорог приостановлена для облегчения спасательных работ. В стране действует режим ЧС, приостановлена подача газа до оценки состояния конструкций, а нефтяная инфраструктура, по данным Reuters, не пострадала. Посольство РФ призвало россиян в Венесуэле сохранять спокойствие и следовать инструкциям властей.