Два человека погибли при атаках ВСУ в Крыму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Два человека, включая ребенка, погибли при ночных ударах украинских войск по Крыму. Еще двое пострадали, сообщает RT со ссылкой на главу региона Сергея Аксенова.

По его словам, трагедия произошла в селе Денисовка Симферопольского района и в Красногвардейском районе.

Ранее удары ВСУ привели к обесточению Севастополя. На поврежденных объектах объявили особый режим работы.

Позже в "Крымэнерго" сообщили, что работы по восстановлению электроснабжения проводятся в трех городах и двух районах региона. Отключения, в частности, затронули Евпаторию, Саки и Джанкой, а также Джанкойский и Сакский районы.

Спустя время в Севастополе начал действовать режим временного ограничения электроснабжения. Мера необходима для снижения нагрузки на энергосистему.

