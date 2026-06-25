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25 июня, 11:29

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Юрист Петропольский: за сжигание хлама на дачном участке грозит штраф до 50 тыс рублей

Россиян предупредили о штрафе за сжигание старых вещей на дачном участке

Фото: depositphotos/Anastasya0309​

Сжигание старых вещей на даче может повлечь за собой штраф до 50 тысяч рублей и иск от соседей. Об этом рассказал юрист Алексей Петропольский в беседе с изданием "Абзац".

Данные действия, как напомнил эксперт, регулируются постановлением правительства № 1479. Согласно документу, запрет на сжигание распространяется на старую мебель, одежду, линолеум, пластик, резину и окрашенную древесину.

Ответственность предусмотрена статьей 20.4 КоАП. В обычное время за нарушение правил гражданина могут обязать выплатить штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей, даже при отсутствии возгорания.

В свою очередь, в период особого противопожарного режима эта сумма увеличивается до 10–20 тысяч рублей. Более того, если из-за костра возникнет пожар, причинивший ущерб чужому имуществу или вред здоровью, выплата может составить от 40 до 50 тысяч.

"При этом за сжигание именно старых вещей – пластика, резины, химии – добавится второй штраф по экологической статье 8.2 КоАП, то есть еще 2–3 тысячи", – рассказал Петропольский.

Вместе с тем в случае, если сжигание старых вещей приведет к значительному ущербу или вреду здоровью людей, это может повлечь за собой уже уголовную ответственность по статье 219 УК РФ, добавил юрист.

Риск назначения штрафа также возникает при сжигании мусора и строительных материалов на даче, рассказывала ранее адвокат Надежда Борзенко. По ее словам, порядок использования открытого огня на дачных участках регулируется правилами противопожарного режима.

Однако власти субъектов могут вводить особый режим в жаркую, сухую и ветреную погоду, запрещая разведение костров и сжигание мусора. Поэтому перед использованием открытого огня необходимо выяснить, действует ли такой режим на территории конкретного региона

Юристы предупредили о штрафах за сжигание листвы и веток на дачных участках

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