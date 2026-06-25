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25 июня, 11:00

Происшествия

Семь человек погибли в результате схода селя на юге Киргизии

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/mchs_kyrgyzstan

Семь человек погибли и еще двое пострадали в результате схода селя после проливных дождей на юге Киргизии. Об этом сообщает национальное агентство "Кабар" со ссылкой на МЧС республики.

Инцидент произошел на 58-м километре автодороги Ош – Алай, где селевым потоком унесло легковой автомобиль. Прибывшие на место ЧП спасатели провели поисково-спасательные работы.

В результате среди находившихся в машине граждан были обнаружены тела шести человек, еще двое были доставлены в медицинское учреждение. Однако после дополнительного осмотра территории, где сошел сель, было найдено еще одно тело.

По факту гибели граждан назначены соответствующие экспертизы. Проводятся работы по выяснению всех обстоятельств произошедшего.

Ранее женщина погибла в результате оползня в селе Кирки Кайтагского района Дагестана, тело было обнаружено после схода грунта. Еще один мужчина пострадал.

Глава района Запир Гасанов уточнил, что оползень сошел из-за обильных дождей. По факту гибели женщины было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

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