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25 июня, 11:58

Город

Шесть объектов появилось при участии города в медицинском кластере в "Сколкове"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Шесть медицинских объектов появилось на территории Международного медицинского кластера в "Сколкове" при участии города с 2018 года. Об этом сообщил заммэра Владимир Ефимов.

Речь идет о пяти больничных корпусах и здании апарт-отеля. Общая площадь всех объектов превышает 133 тысячи квадратных метров. По словам Ефимова, это полноценные медицинские комплексы, построенные с применением современных технологий и оснащенные передовым оборудованием.

Например, здесь появились диагностический и терапевтический корпуса, где врачи специализируются на лечении онкологических заболеваний, а также шестиэтажный Центр хронических болезней, включающий еще пять отделений по направлениям кардиологии, психотерапии, гериатрии, лечения орфанных заболеваний и хронических патологий у детей.

"В этом году на территории инновационного центра "Сколково" завершили строительство двух зданий для Московской городской онкологической больницы № 62, их общая площадь превышает 65 тысяч квадратных метров", – отметил руководитель департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров.

По словам Александрова, амбулаторно-стационарный корпус рассчитан на 410 коек круглосуточного стационара и еще 90 коек дневного стационара. При этом операционно-реанимационный корпус включает в себя 18 современных операционных различного профиля.

При этом неподалеку от медицинских объектов в текущем году возвели апарт-отель на 160 номеров. Здание общей площадью около 15 тысяч квадратных метров предназначено для пациентов, находящихся на реабилитации, их родственников и медицинских специалистов.

Ранее Сергей Собянин и исполнительный директор АО "Фармстандарт" Виктор Харитонин подписали соглашение по строительству фармацевтического комплекса на площадке "Алабушево". Ожидается, что здесь наладят производство живых вакцин против ротавирусной инфекции, ветряной оспы, кори, краснухи и паротита. Комплекс площадью 53 тысячи квадратных метров планируют запустить в 2029 году.

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