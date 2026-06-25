Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июня, 11:27

Транспорт

Речные маршруты интегрировали в систему навигации столичного транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Маршруты речного электротранспорта интегрированы в систему навигации столичного транспорта, сообщила пресс-служба Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"На всех 24 причалах уже разместили указатели, выполненные по стандартам навигации московского транспорта. Упоминание нового, четвертого речного маршрута появилось на навигационных элементах двух станций метро с выходами к причалам речного электротранспорта", – сказал он.

Уточняется, что специалисты разработали собственный дизайн для обозначения речного электротранспорта. Перед входом на причалы появились навигационные флаги с названиями конечных остановок. Также были установлены цифровые стелы с расписанием.

Для самих причалов были придуманы указатели с перечислением ближайших точек притяжения. Их же поместили и на обновленную схему маршрутов. На цифровых табло появилась нумерация швартовочных мест, с которых осуществляется посадка на борт.

В целом специалисты создали 68 навигационных макетов для причалов и ближайших станций метро. Эта работа выполнена к открытию уже четвертого регулярного речного маршрута Киевский – Лужники.

С момента запуска первого регулярного маршрута речных электросудов пассажиры совершили более 3,7 миллиона поездок, рассказывал ранее Ликсутов. Всего за 3 года работы электросуда выполнили свыше 170 тысяч рейсов и стали полноценной альтернативой другим видам городского транспорта.

Читайте также


транспортгород

Как в России отреагировали на удаление приложений VK из App Store?

Эксперты уверены: удаление VK в первую очередь скажется на обычных пользователях

Читать
закрыть

Зачем ограничивать время работы самозанятого на одного заказчика?

Мера поможет не допустить факта подмены трудовых отношений гражданско-правовыми

Однако эксперты называют грядущие изменения спорными

Читать
закрыть

Как Венесуэла пережила самое сильное землетрясение за 126 лет?

Катастрофа унесла жизни минимум 164 человек

После случившегося была объявлена угроза цунами и режим чрезвычайного положения

Читать
закрыть

Смогут ли россияне приобрести GTA VI?

Предзаказы на видеоигру стартовали в ночь на 25 июня

Первую партию игры в России планируется получить к мировому старту продаж

Читать
закрыть

Стоит ли покупать электрокар в 2026 году?

Причины связаны с ситуацией с бензином

Также содержание электромобиля обходится дешевле

Читать
закрыть

Почему россияне увлеклись экстремальными забегами и чем это опасно?

На подобных соревнованиях голеностоп и колени испытывают сильную нагрузку

Читать
закрыть

Как может измениться семейная ипотека с 1 июля 2026 года?

Обсуждается отказ от универсальной ставки 6% в пользу дифференцированного подхода

Читать
закрыть

Почему молодежь перестала ходить в гости?

Общение на нейтральной территории позволяет закончить разговор под любым предлогом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика