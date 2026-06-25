Речные маршруты интегрировали в систему навигации столичного транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Маршруты речного электротранспорта интегрированы в систему навигации столичного транспорта, сообщила пресс-служба Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"На всех 24 причалах уже разместили указатели, выполненные по стандартам навигации московского транспорта. Упоминание нового, четвертого речного маршрута появилось на навигационных элементах двух станций метро с выходами к причалам речного электротранспорта", – сказал он.

Уточняется, что специалисты разработали собственный дизайн для обозначения речного электротранспорта. Перед входом на причалы появились навигационные флаги с названиями конечных остановок. Также были установлены цифровые стелы с расписанием.

Для самих причалов были придуманы указатели с перечислением ближайших точек притяжения. Их же поместили и на обновленную схему маршрутов. На цифровых табло появилась нумерация швартовочных мест, с которых осуществляется посадка на борт.



В целом специалисты создали 68 навигационных макетов для причалов и ближайших станций метро. Эта работа выполнена к открытию уже четвертого регулярного речного маршрута Киевский – Лужники.

С момента запуска первого регулярного маршрута речных электросудов пассажиры совершили более 3,7 миллиона поездок, рассказывал ранее Ликсутов. Всего за 3 года работы электросуда выполнили свыше 170 тысяч рейсов и стали полноценной альтернативой другим видам городского транспорта.

