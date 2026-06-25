Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июня, 12:00

Происшествия

В Мытищах мужчина ударил по голове посетительницу кафе за отказ познакомиться

Фото: MAX/Baza

В кафе в Мытищах мужчина ударил женщину по голове, поскольку та не захотела с ним знакомиться. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

По данным Baza, инцидент произошел в заведении на проспекте Астрахова в ЖК "Новое Медведково". Пострадавшая, которую зовут Кристина, объяснила, что с ней пытался познакомиться молодой человек. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Девушка отказалась, и тогда обиженный мужчина начал оскорблять ее и угрожать.

В какой-то момент он даже сказал, что "разобьет ей лицо", а затем конфликт превратился в драку: по словам пострадавшей, ее несколько раз ударили и толкнули. Молодой человек при этом вины не признал и заявил, что его спровоцировали.

Сейчас он задержан, но Кристина уверена, что, поскольку у нее не осталось серьезных травм, он не понесет ответственности.

В МВД подтвердили, что от местной жительницы поступило заявление о причинении ей телесных повреждений. Было установлено, что потерпевшей нанесли удар в область головы.

Чтобы установить степень причиненного вреда здоровью, будет проведена судмедэкспертиза. В отдел также доставили 35-летнего подозреваемого. Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах конфликта.

Ранее в Алтайском крае во время застолья одна женщина призналась, что является любовницей мужа одной своей подруги. Услышав это, женщина плеснула ей в лицо содержимое бутылки с уксусной кислотой, из-за чего любовница получила химический ожог роговицы и конъюнктивы правого глаза второй степени.

Читайте также


происшествия

Как в России отреагировали на удаление приложений VK из App Store?

Эксперты уверены: удаление VK в первую очередь скажется на обычных пользователях

Читать
закрыть

Зачем ограничивать время работы самозанятого на одного заказчика?

Мера поможет не допустить факта подмены трудовых отношений гражданско-правовыми

Однако эксперты называют грядущие изменения спорными

Читать
закрыть

Как Венесуэла пережила самое сильное землетрясение за 126 лет?

Катастрофа унесла жизни минимум 164 человек

После случившегося была объявлена угроза цунами и режим чрезвычайного положения

Читать
закрыть

Смогут ли россияне приобрести GTA VI?

Предзаказы на видеоигру стартовали в ночь на 25 июня

Первую партию игры в России планируется получить к мировому старту продаж

Читать
закрыть

Стоит ли покупать электрокар в 2026 году?

Причины связаны с ситуацией с бензином

Также содержание электромобиля обходится дешевле

Читать
закрыть

Почему россияне увлеклись экстремальными забегами и чем это опасно?

На подобных соревнованиях голеностоп и колени испытывают сильную нагрузку

Читать
закрыть

Как может измениться семейная ипотека с 1 июля 2026 года?

Обсуждается отказ от универсальной ставки 6% в пользу дифференцированного подхода

Читать
закрыть

Почему молодежь перестала ходить в гости?

Общение на нейтральной территории позволяет закончить разговор под любым предлогом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика