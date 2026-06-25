В Мытищах мужчина ударил по голове посетительницу кафе за отказ познакомиться

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В кафе в Мытищах мужчина ударил женщину по голове, поскольку та не захотела с ним знакомиться. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

По данным Baza, инцидент произошел в заведении на проспекте Астрахова в ЖК "Новое Медведково". Пострадавшая, которую зовут Кристина, объяснила, что с ней пытался познакомиться молодой человек. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Девушка отказалась, и тогда обиженный мужчина начал оскорблять ее и угрожать.

В какой-то момент он даже сказал, что "разобьет ей лицо", а затем конфликт превратился в драку: по словам пострадавшей, ее несколько раз ударили и толкнули. Молодой человек при этом вины не признал и заявил, что его спровоцировали.

Сейчас он задержан, но Кристина уверена, что, поскольку у нее не осталось серьезных травм, он не понесет ответственности.

В МВД подтвердили, что от местной жительницы поступило заявление о причинении ей телесных повреждений. Было установлено, что потерпевшей нанесли удар в область головы.

Чтобы установить степень причиненного вреда здоровью, будет проведена судмедэкспертиза. В отдел также доставили 35-летнего подозреваемого. Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах конфликта.

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