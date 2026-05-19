19 мая, 10:53

Происшествия

Три человека пострадали в ходе драки со стрельбой в Подмосковье

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Три человека пострадали в ходе драки со стрельбой в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Информация о драке со стрельбой возле одного из домов, который находится на улице Чистяковой в микрорайоне Трехгорка, поступила полиции недавно. Правоохранители, прибыв на место, выяснили, что мужчины поругались, из-за чего один из них несколько раз выстрелил в оппонента из пистолета.

В результате три человека в возрасте от 40 до 45 лет получили травмы. Они обратились в больницу. Спустя время правоохранители доставили в отделение полиции 6 участников драки со стрельбой. Их возраст варьируется от 36 до 43 лет. Также был изъят травматический пистолет.

Злоумышленники привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство. Помимо этого, следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Ранее в Омской области 47-летняя женщина случайно выстрелила из пневматической винтовки в своего 50-летнего соседа. Инцидент произошел во дворе жилого дома. Женщина решила попрактиковаться в стрельбе по металлическим банкам из винтовки сожителя.

Внезапно из-за кустов вышел пьяный сосед, которого она не заметила и случайно ранила. Пуля попала мужчине в живот. Женщина отвела соседа к себе в квартиру, обработала рану, вызвала скорую помощь и сообщила о происшествии в полицию. Против омички возбудили дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

