Собянин сообщил об отражении атаки уже 33 направлявшихся к Москве БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Еще шесть беспилотников, летевших на Москву, были уничтожены силами ПВО. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

На месте падения фрагментов БПЛА уже находятся специалисты экстренных служб. Другие подробности случившегося пока не приводятся.

Ранее средства ПВО перехватили еще восемь дронов, летевших в сторону Москвы. Всего 22 июня над территорией столичного региона было сбито уже 33 беспилотника.

На фоне очередной атаки БПЛА временные ограничения на полеты объявили в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Внуково принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами, тогда как остальные авиагавани полностью закрыты на прием и выпуск рейсов.