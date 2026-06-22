Собянин сообщил об уничтожении уже 27 летевших на Москву беспилотников

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО отразили атаку еще восьми вражеских дронов на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Мэр добавил, что сотрудники экстренных служб уже находятся на месте падения фрагментов БПЛА и устанавливают возможные последствия воздушной атаки.

Ранее силы ПВО уничтожили еще пять беспилотников на подлете к столице. Всего 22 июня в Московском регионе было ликвидировано уже 27 вражеских дронов.

В связи с угрозой БПЛА временные ограничения на прием и выпуск самолетов объявлены в московских аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.