Собянин сообщил о ликвидации уже девяти беспилотников, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО ликвидировали еще три вражеских беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

К месту падения фрагментов БПЛА уже прибыли специалисты экстренных служб, которые устанавливают возможные последствия воздушной атаки.

Ранее средства ПВО перехватили еще шесть дронов, летевших в сторону Москвы. Всего 22 июня над территорией столичного региона было сбито 9 беспилотников.

На фоне очередной атаки БПЛА временные ограничения на полеты объявили в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Первые две авиагавани принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами, тогда как Шереметьево полностью закрыт на прием и выпуск рейсов.