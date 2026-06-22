03:25Мэр Москвы
Собянин сообщил о ликвидации уже девяти беспилотников, летевших на Москву
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы ПВО ликвидировали еще три вражеских беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.
К месту падения фрагментов БПЛА уже прибыли специалисты экстренных служб, которые устанавливают возможные последствия воздушной атаки.
Ранее средства ПВО перехватили еще шесть дронов, летевших в сторону Москвы. Всего 22 июня над территорией столичного региона было сбито 9 беспилотников.
На фоне очередной атаки БПЛА временные ограничения на полеты объявили в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Первые две авиагавани принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами, тогда как Шереметьево полностью закрыт на прием и выпуск рейсов.
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