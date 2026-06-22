Собянин сообщил об отражении атаки уже шести направлявшихся к Москве БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще пять беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – уточнил градоначальник в своем канале.

Ранее силы ПВО уничтожили еще один беспилотник на подлете к Москве. Таким образом, всего 22 июня в столичном регионе было ликвидировано 6 вражеских дронов.

В связи с угрозой БПЛА временные ограничения на прием и выпуск самолетов объявлены в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.