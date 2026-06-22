Собянин: силы ПВО уничтожили еще пять БПЛА на подлете к Москве

Фото: министерство обороны РФ

Силами ПВО была отражена атака еще пяти беспилотников, направлявшихся на Москву. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам мэра столицы, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков БПЛА.

Ранее силы ПВО уничтожили еще три беспилотника на подлете к столице. Всего 22 июня в Московском регионе было ликвидировано уже 14 вражеских дронов.

В связи с угрозой БПЛА временные ограничения на прием и выпуск самолетов объявлены в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.