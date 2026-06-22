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22 июня, 06:17

Общество

Гроза и порывистый ветер прогнозируются в Москве 22 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода с дождем и грозой ожидается в столице в первый день недели, 22 июня. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 23 до 25 градусов тепла, по области – от 21 до 26 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, во время грозы возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до плюс 15 градусов, а в Подмосковье – до плюс 17 градусов.

При этом в столичном регионе действует желтый уровень опасности из-за грозы 22 июня. Предупреждение будет актуально с 12:00 до 21:00 понедельника.

Жара же может вернуться в Москву не раньше июля. Минувшая неделя, с 15 по 21 июня, оказалась холоднее климатической нормы на 1–1,5 градуса. Это связано с влиянием циклона, который находился над Балтикой и частично Ленинградской областью. Именно он гнал холодный арктический воздух на столицу.

Температура на водоемах в Москве составляет от 17 до 22 градусов

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