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18 июня, 16:45

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Эксперт Сердитова: Москве-реке не грозит исчезновение в ближайшие десятилетия

Метеоролог исключила исчезновение Москвы-реки в ближайшие десятилетия

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Москве-реке не грозит исчезновение в ближайшие десятилетия, однако изменения климата могут повлиять на режим ее стока. Об этом в беседе с Агентством "Москва" заявила метеоролог, доктор географических наук, профессор, проректор Московского государственного университета геодезии и картографии Наталья Сердитова.

По ее словам, возможное исчезновение реки относится к категории экстремальных прогнозов.

"Благодаря географическому положению речной системы часть воды сохранится даже при изменении климатических условий", – пояснила Сердитова.

Метеоролог уточнила, что рассматриваются разные сценарии. Однако будущее Москвы-реки будет зависеть от роста глобальной температуры и того, насколько успешно человечество сможет это ограничить.

Кроме того, повышение температуры воды становится дополнительным риском. Там, где река впадает в Оку, температура уже достигает 25–26 градусов. Это создает предпосылки для эвтрофикации (цветения) воды и ухудшения ее качества.

"Это (300 лет. – Прим. ред.) срок для стратегического планирования. Исчезновение Москвы-реки – это предупреждение о неприемлемом будущем, которое еще можно предотвратить", – заключила эксперт.

Климатолог Алексей Карнаухов ранее заявил, что через 200–300 лет Москва-река и другие водоемы могут полностью пересохнуть. Это произойдет, если человечество не найдет способ сдержать текущие изменения климата. При этом, по его словам, в ближайшие десятилетия полного иссушения Москвы-реки не ожидается.

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