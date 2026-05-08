Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 11:15

Происшествия

В Омской области женщина ранила пьяного соседа во время стрельбы по банкам

Фото: 55.мвд.рф

В Омской области 47-летняя женщина случайно выстрелила из пневматической винтовки в своего 50-летнего соседа. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на областное управление МВД.

Инцидент произошел во дворе жилого дома. Женщина решила попрактиковаться в стрельбе по металлическим банкам из винтовки сожителя. В какой-то момент из-за кустов вышел пьяный сосед, которого она не заметила и случайно ранила.

Пуля попала мужчине в живот. Женщина отвела соседа к себе в квартиру, обработала рану, вызвала бригаду скорой помощи и сообщила о происшествии в полицию.

Несмотря на отсутствие злого умысла, против омички возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Ранее в Петербурге сотрудники Росгвардии задержали двух подростков в возрасте 18 и 14 лет, напавших на 14-летнего мальчика. Они выстрелили в него из пускового сигнального устройства возле торгово-развлекательного центра у площади Восстания. По данным ведомства, между молодыми людьми возник конфликт, который перерос в драку.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика