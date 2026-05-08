Пользователь соцсети Х предсказал вспышку хантавируса четыре года назад

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Вспышка хантавируса, произошедшая на круизном лайнере MV Hondius в Атлантике, была предсказана около четырех лет назад загадочным пользователем соцсети X. Он же в свое время верно назвал сроки окончания пандемии COVID-19. Об этом пишет aif.ru.

В аккаунте с ником Soothsayer, что переводится с английского как предсказатель, в 2022 году сделали публикацию, в которой написано: "2023 – конец коронавируса, 2026 – хантавирус". По информации СМИ, после этого пользователь, на которого к тому моменту успели подписаться более 41 тысячи человек, пропал из соцсети.

Вспышка хантавируса произошла на круизном лайнере MV Hondius в начале мая. По данным ВОЗ, от инфекции погибли три человека, которые находились на борту. При этом информация о пострадавших россиянах не поступала.

Предположительно, инфекция начала распространяться от семейной пары из Нидерландов, которая могла заразиться от грызунов еще до посадки на судно в Аргентине. При этом в настоящее время не существует одобренных вакцин и схем лечения от данного вируса. Главной мерой борьбы остается своевременная медицинская помощь.

