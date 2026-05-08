08 мая, 11:44

Общество

IFJ исключила Союз журналистов России из организации

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Международная федерация журналистов (IFJ) приняла решение о полном исключении Союза журналистов России (СЖР) из организации. Об этом рассказал председатель СЖР Владимир Соловьев.

Членство СЖР в организации было приостановлено в 2023 году в связи с "действиями, противоречащими принципам и целям федерации".

"Если раньше была заморозка, то исключить мог только конгресс. <…> Вчера (на конгрессе в Париже. – Прим. ред.) было принято такое решение об исключении", – приводит слова Соловьева РИА Новости.

По его словам, СЖР был приглашен на конгресс, однако принял решение не участвовать. Российская сторона заранее направила свою позицию международным журналистским организациям, а также указала на нарушения уставных принципов самой федерации.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва продолжит добиваться международной реакции на преступления Киева против российских журналистов. По словам дипломата, международные институты закрывают глаза на преступления против мирного населения, к которому относятся и сотрудники СМИ.

