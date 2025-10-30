МИД РФ: Киев прикрывает свои преступления запретом доступа СМИ в зоны блокирования ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Запретом на доступ СМИ в зоны блокирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) Киев прикрывает свои преступления, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Преступный режим напридумывал преступных законов, которыми прикрывает свои преступления", – приводит ТАСС слова дипломата.

Ранее Владимир Путин заявил, что российские войска не против пустить журналистов в зоны окружения противника, чтобы те сами увидели происходящее на этих территориях. При этом глава государства добавил, что Киев должен принять решение по судьбе украинских граждан и военных, которые находятся в окружении.

На следующий день российский лидер приказал обеспечить представителям иностранных СМИ, в том числе украинских, беспрепятственный проезд в районы блокирования ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске. Российское командование готово при необходимости прекратить боевые действия на 5–6 часов.

Однако МИД Украины пригрозил последствиями иностранным журналистам, которые решат посетить данные районы. Как подчеркнул представитель ведомства Георгий Тихий, любые визиты на находящуюся под контролем России территорию являются нарушением законодательства Украины и международного права.