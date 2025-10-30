Форма поиска по сайту

30 октября, 16:23

Политика

Путин поручил обеспечить проезд иностранных СМИ в районы блокирования ВСУ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин приказал обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, включая украинских, в районы блокирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске, Димитрове и Купянске, передает Минобороны РФ.

"Российское командование готово при необходимости прекратить боевые действия на 5–6 часов в данных районах", – заявили в оборонном ведомстве.

По данным министерства, будут обеспечены коридоры беспрепятственного въезда и выезда групп представителей СМИ при условии гарантий безопасности как для журналистов, так и российских военнослужащих.

Ранее Путин заявил, что Вооруженные силы России не против пустить представителей СМИ в зоны окружения, чтобы те своими глазами увидели все, что происходит на тех территориях. При этом глава государства добавил, что Киев должен принять решение по судьбе украинских граждан и военных, которые находятся в окружении, по аналогии с "Азовсталью".

Президент 29 октября заявил, что ВС РФ заблокировали подразделения ВСУ в Купянске Харьковской области и в Красноармейске Донецкой Народной Республики. Он также указал, что ситуация в зоне СВО складывается благоприятно для российской стороны.

Сейчас страна занимается тем, что обеспечивает свою безопасность на длительную перспективу.

Владимир Путин посетил пункт управления объединенной группировки войск

