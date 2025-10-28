Форма поиска по сайту

28 октября, 13:10

Политика

ВС РФ полностью зачистили микрорайон Троянда в Красноармейске

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России полностью зачистили микрорайон Троянда в городе Красноармейске Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает Минобороны.

Уточняется, что подразделения 2-й армии группировки войск "Центр" продолжают уничтожение формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городской застройке южнее железной дороги и в районе железнодорожного вокзала.

В это же время российские силы зачистили от противника 40 зданий в населенном пункте Петропавловка Харьковской области. Также на этом направлении уничтожили группу военных из 1-й бригады Нацгвардии Украины, которые при помощи шести лодок пытались переправиться на правый берег реки Оскол.

Кроме того, части 6-й армии продолжают окружать подразделения ВСУ в районе Купянска Харьковской области.

День назад, 27 октября, в оборонном ведомстве сообщали, что российские силы пресекли четыре попытки украинских сил вырваться из окружения на правый берег Оскола. В результате удалось уничтожить до 50 солдат ВСУ и шесть единиц военной техники, включая два бронеавтомобиля Humvee.

В это же время в Красноармейске уничтожено более 60 украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Российские войска продвинулись вглубь обороны ВСУ

