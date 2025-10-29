Путин заявил, что ВС РФ не против пустить СМИ в зоны окружения ВСУ

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Вооруженные силы России (ВС РФ) не против пустить представителей средств массовой информации (СМИ) в зоны окружения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с участниками спецоперации, проходящими лечение в госпитале имени П. В. Мандрыка.

Президент отметил, что уже обсуждал этот вопрос с командующими группировок ВС РФ. Они оказались готовы пропустить иностранных и украинских журналистов, чтобы те своими глазами увидели все, что происходит на тех территориях.

"Вопрос только в том, готова ли к этому украинская сторона", – указал глава государства.

В частности, ВС РФ готовы приостановить боевые действия в зонах окружения на время, пока там будут находиться представители СМИ. Тем не менее Москва обеспокоена тем, что Киев может устроить провокацию.



"Главное – это избежать провокаций с украинской стороны, чтобы там какой-нибудь дрон не прилетел, чтобы кто-нибудь из этих журналистов не пострадал, а потом попытались бы на нас свалить. Нам это не нужно", – отметил Путин.

Он также подчеркнул, что Киев должен принять решение по судьбе украинских граждан и военных, которые находятся в окружении, по аналогии с "Азовсталью".

"Такая возможность у них будет", – добавил российский лидер.

Ранее президент заявил, что ВС РФ заблокировали подразделения ВСУ в Купянске Харьковской области и в Красноармейске Донецкой Народной Республики (ДНР). Он также указал, что ситуация в зоне СВО складывается благоприятно для РФ. По словам главы государства, в настоящий период страна занимается тем, что обеспечивает свою безопасность на длительную перспективу.

