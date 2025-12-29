Командующий доложил Путину, что до города Сумы осталось 20 километров

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российской армии осталось менее 20 километров до города Сумы. Об этом заявил командующий группировкой войск "Север" Евгений Никифоров во время отчета, предоставленного Владимиру Путину в рамках совещания о ситуации в зоне спецоперации.

Ранее российский президент не исключил возможность взятия города Сумы. Однако тогда он указал, что пока такой задачи нет. По словам Путина, действия российской армии на данном направлении обусловлены постоянными обстрелами приграничных регионов со стороны противника.

При этом украинские депутаты заявляли о продвижении Вооруженных сил России к Сумам. Кроме того, они жаловались на проблемы с фортификациями в Сумской области.

В связи с этим главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил о создании спецгруппы по вопросам обороны региона. Ее основной задачей будет усиление укреплений, наращивание системы инженерных и фортификационных заграждений.

Несмотря на это, Генштаб ВСУ уже признал потерю части территорий на севере Сумской области.

