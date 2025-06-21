Фото: depositphotos/rospoint.ukr.net

Руководство Укрианы провалило подготовку фортификаций на фоне того, как российская армия все ближе продвигается к Сумам. Об этом сообщил в своих соцсетях депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, не исключил взятия украинского города Сумы. Вместе с тем президент РФ указал, что сейчас такой задачи нет. По его словам, действия войск РФ на данном направлении обусловлены регулярными обстрелами приграничных регионов со стороны ВСУ.

Украинский депутат признал продвижение российских солдат к Сумам, а также сообщил о больших проблемах с фортификациями в Сумской области.

"Наверное, казалось очевидным, что мы подготовили фортификации в Сумской области на границе с Курской областью? Оказалось, нет! Враг продвигается все ближе и ближе к Сумам. Ну как может дальше твориться этот бардак, беспредел, коррупция и разгильдяйство?" – приводит ТАСС слова Гончаренко.

Россия не добивается капитуляции со стороны Украины, а настаивает на признании сложившихся на земле реалий, заявил Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

Вместе с тем РФ не намерена терять стратегическое военное преимущество перед Украиной, соглашаясь на временное перемирие, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, российская армия продолжает наступать и не будет останавливаться.