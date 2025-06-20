Песков заявил, что Москва не будет упускать преимущество перед Киевом

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Россия не намерена терять стратегическое военное преимущество перед Украиной, соглашаясь на временное перемирие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на интервью политика телеканалу Sky News.

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что у РФ есть преимущество, от которого она не планирует отказываться. В частности, Вооруженные силы России (ВС РФ) продолжают наступать и не будут останавливаться, резюмировал Песков.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский отказался от 2–3-дневного перемирия на ряде участков фронта для сбора погибших и раненых. Также президент Украины засомневался в необходимости продолжать стамбульские переговоры, назвав российский меморандум об урегулировании конфликта ультимативным.



РФ не удивил отказ Зеленского от перемирия на 2–3 дня, но убедило в том, что Киев не хочет мира, рассказывал Владимир Путин. Кроме того, Украина использовала бы передышку в военных действиях для мобилизации, накачки оружием и планирования терактов. В целом киевский режим не стремится к урегулированию, так как это будет означать для него потерю власти.

