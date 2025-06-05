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Решение украинких властей о выходе из переговорного процесса с РФ будет в рамках политической ответственности Киева. Таким образом посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник прокомментировал заявления лидера Украины Владимира Зеленского о переговорах в Стамбуле, сообщает газета "Известия".

Накануне, 4 июня, Зеленский во время брифинга усомнился в необходимости продолжать стамбульские переговоры, назвав российский меморандум об урегулировании конфликта ультимативным.

Мирошник напомнил, что власти Украины неоднократно демонстрировали свое полное нежелание двигаться к миру. Дипломат подчеркнул, что желание получить передышку от боев для перевооружения и системное урегулирование конфликта, на котором настаивает Москва, – две большие разницы.

"Мы считаем, что достичь целей СВО политико-дипломатическим путем – гораздо более эффективный подход с точки зрения сохранения жизней, поэтому делаем все от нас зависящее. Если Украина примет иное решение, то это будет исключительно на совести Киева и в рамках его политической ответственности", – подчеркнул представитель МИД.

Зеленский "зашелся в истерике" после состоявшегося в Стамбуле второго раунда переговоров России и Украины, заявила ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она отметила, что Киев агрессивно настроен по отношению к Москве, из-за чего украинская сторона не способна работать над трезвыми решениями по урегулированию конфликта.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что отказ Зеленского от инициативы России по 2–3-дневному перемирию для сбора погибших и раненых стал грубейшей ошибкой.