Лавров назвал грубейшей ошибкой отказ Зеленского от предложения о перемирии

Фото: kremlin.ru

Отказ украинского президента Владимира Зеленского от инициативы России по 2–3-дневному перемирию для сбора погибших и раненых стал грубейшей ошибкой. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Как он указал, отказ главы Украины прозвучал в грубой форме.

Второй раунд переговоров Москвы и Киева прошел 2 июня в турецком Стамбуле. Во время беседы российская сторона выступила с предложением ввести прекращение огня на 2–3 дня на отдельных участках фронта и передала меморандум по урегулированию конфликта.

В свою очередь, Зеленский назвал членов российской делегации "идиотами" из-за предложения о прекращении огня на два-три дня, чтобы собрать тела погибших солдат. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, счел его оскорбления неловкими.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Зеленский "зашелся в истерике" после состоявшегося раунда переговоров. Она отметила, что Киев агрессивно настроен по отношению к Москве, из-за чего украинская сторона не способна работать над трезвыми решениями по урегулированию конфликта.

