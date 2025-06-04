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У Украины нет будущего из-за ее лидера Владимира Зеленского, который проигрывает на фронте и в дипломатии, пока Россия приближает момент истины. Об этом заявил экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук, передает РИА Новости.

Политик отметил, что из требований украинской стороны убрали пункты возвращения к границам 1991 года. Однако полгода назад киевский режим объявлял это "красной линией" и "обязательным условием".

"Получается, Зеленский уже согласен оставить 20% территории в составе России. Что это, как не признание поражения своей преступной политики?" – задался вопросом Медведчук.

По его словам, Зеленский может продолжать пиариться на терактах и диверсиях, но киевский режим уже начал признавать факт территориальных потерь страны и закладывать их в международные документы. Такими действиями президент Украины признал, что "великого полководца из него не получилось".

Глава киевского режима также "бездарен" как дипломат, подчеркнул Медведчук. Он назвал примитивной хитростью требования Зеленского о полном и безоговорочном прекращении огня в небе, на суше в то время, как на фронте все под угрозой.

"Отступающая армия не может никому ничего диктовать", – подчеркнул председатель совета "Другой Украины".

При этом Зеленский в попытке укрепить переговорные позиции диверсионной деятельностью четко дает понять, что он представляет государство-террориста.

"Зеленский создает в Европе тотальное милитаристическое государство, живущее за счет террора соседей и собственного народа, и не только не скрывает этого международного преступления, но и очень гордится этим. Политическая доктрина нелегитимного вообще не предусматривает мира для своего народа", – сказал политик.

Медведчук подчеркнул, что при режиме Зеленского "мир в стране не наступит никогда". Главу киевского режима не интересуют человеческие или территориальные потери.

"Он входит в раж от того, что нанес какой-либо ущерб России. Именно такой была стратегия Третьего рейха в 1943–1945 годах, когда вермахт отступал, но население кормили пропагандой, что убивают русских миллионами", – добавил он.

Медведчук считает, что режим Зеленского берет в пример создание гитлеровского фольксштурма, который тогда провалился, а пропаганда киевских властей требует поставить под ружье все население. Он напомнил, что так было в 1945 году, когда мобилизовали девушек от 12 до 14 лет, а стариков забирали до 70 лет включительно.

Политик обратил внимание на то, что Россия все время предлагает окончание конфликта.

"Ситуация идет по плану России, поскольку у России есть стратегическая цель, а у него нет, ведь он только актер, политическая марионетка. Политический клоун пытается отсрочить свой позор кровью украинского народа, точно так же, как это делали вожди Третьего рейха", – высказался он.

Украинским гражданам стоит трезво оценивать реальность, и чем больше народа на Украине будет реалистами, тем больше людей получится спасти, заключил Медведчук.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал российскую позицию на переговорах неконструктивной и призвал США ввести санкции. Он заявил, что Россия якобы манипулирует переговорами и не хочет прекращать огонь.

Второй раунд встречи Москвы и Киева состоялся 2 июня в Стамбуле. Во время беседы Россия выступила с предложением ввести прекращение огня на 2–3 дня на отдельных участках фронта и передала меморандум по урегулированию конфликта.

Кроме того, Россия и Украина договорились провести обмен тяжелобольных и тяжелораненых, а также военных в возрасте до 25 лет.

