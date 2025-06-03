Глава ОП Украины Ермак: позиция РФ на переговорах неконструктивна

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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал российскую позицию на переговорах неконструктивной и призвал США ввести санкции против Москвы. Об этом он написал в своем телеграм-канале после встречи со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.

Ермак утверждает, что РФ якобы манипулирует переговорами и не хочет прекращать огонь. Вместе с тем Киев готов к встрече Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, добавил украинский чиновник.

Второй раунд переговоров Москвы и Киева состоялся 2 июня. Во время беседы российская сторона выступила с предложением ввести прекращение огня на 2–3 дня на отдельных участках фронта и передала меморандум по урегулированию конфликта.

Кроме того, РФ и Украина договорились провести обмен тяжелобольных и тяжелораненых, а также военных в возрасте до 25 лет.