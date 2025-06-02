Мединский: в обмен пленными между РФ и Украиной могут войти 1–1,2 тыс человек

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Россия и Украина договорились о крупнейшем обмене пленными с начала специальной военной операции. На паритетной основе будут переданы до 1 200 человек с каждой стороны, заявил помощник российского лидера Владимир Мединский.

"В общей сложности не менее 1 000 человек. Возможно, больше. До 1 200. Сейчас считают", – отметил помощник президента РФ.

Новый обмен был анонсирован по итогам второго раунда переговоров. Планируется, что стороны передадут друг другу тяжелобольных и тяжелораненых по принципу "все на всех". По аналогичному принципу будут обменены солдаты в возрасте до 25 лет.

Последний обмен пленными между Россией и Украиной по формуле 1 000 на 1 000 человек состоялся в конце мая. О нем стороны договорились в ходе первого раунда переговоров в турецком Стамбуле.

Процесс начался 23 мая, когда в РФ вернулись 270 военных и 120 гражданских лиц. 24-го числа были освобождены еще 307 бойцов. Обмен военнопленными завершился 25 мая, когда из плена вернулись 303 российских военнослужащих.