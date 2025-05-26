Песков: новые массовые обмены пленными с Киевом зависят от итогов переговоров

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Продолжение массовых обменов военнопленными с Украиной зависит от того, чем завершатся российско-украинские переговоры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы готовим текст меморандума, который будет передан украинской стороне", – отметил Песков.

При этом российская сторона пока не получала аналогичный проект от Украины. В документах обоих стран будет представлено видение будущего мирного договора. Предполагается, что в меморандумы могут войти вопросы прекращения огня и принципы урегулирования конфликта.

Вашингтон принимает самое активное посредническое участие в российско-украинских переговорах, отметил пресс-секретарь президента. Но площадку для переговоров предоставила Турция, напомнил Песков.

"Турция предлагает действительно свои посреднические услуги. Как и всем другим странам, мы признательны нашим турецким коллегам и друзьям", – отметил он.

Москва и Киев в ходе переговоров в турецком Стамбуле договорились об обмене пленными по формуле 1 000 на 1 000 человек.

Процесс начался 23 мая, когда в РФ вернулись 270 военных и 120 гражданских лиц. Следом, 24-го числа, были освобождены еще 307 бойцов.

Процесс обмена военнопленными завершился 25 мая, когда из плена вернулись 303 российских военнослужащих.

