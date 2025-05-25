Обмен пленными между РФ и Украиной по формуле 1 000 на 1 000 завершен

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Обмен военнопленными в рамках стамбульских договоренностей по формуле 1 000 на 1 000 между Россией и Украиной завершен. Об этом сообщает Минобороны РФ.

С подконтрольной Киеву территории возвращены еще 303 российских военнослужащих, взамен переданы 303 украинских военнопленных. Бойцы РФ в настоящее время находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Позже их доставят в Россию, где они пройдут лечение и реабилитацию, рассказали в оборонном ведомстве.

Соглашений об обмене военнопленными по формуле 1 000 на 1 000 удалось достичь в ходе переговоров между Россией и Украиной в турецком Стамбуле 16 мая. В пятницу, 23 мая, были освобождены 270 российских бойцов и 120 гражданских лиц, среди которых были мирные жители Курской области, захваченные ВСУ.

Накануне в РФ вернулись 307 военных. Самолет с ними уже приземлился в Московской области.