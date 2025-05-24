Россия и Украина провели новый этап обмена пленными

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

В субботу, 24 мая, в рамках тех договоренностей, которые были достигнуты между Москвой и Киевом в Стамбуле, в Россию вернулись 307 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В свою очередь, украинской стороне были переданы 307 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находились в плену у российской армии.

Сейчас освобожденные из плена ВСУ российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Затем они будут доставлены в РФ для последующего лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны России.

"Инициированный российской стороной масштабный обмен будет продолжен", – уточняет оборонное ведомство.

Россия и Украина договорились провести обмен военнопленными по формуле 1 000 на 1 000 в ходе переговоров , которые состоялись между Москвой и Киевом в турецком Стамбуле 16 мая.

Первый этап этого масштабного обмена прошел в пятницу, 23 мая. Тогда в Россию вернулись 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе мирные жители Курской области, захваченные ВСУ. Российская сторона, в свою очередь, передала аналогичное количество солдат и гражданских Украине.

Борт с 270 бойцами РФ, освобожденными из украинского плена, уже приземлился в Подмосковье. Выходя из самолета, солдаты держали в руках развернутый российский флаг.

