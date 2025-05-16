Встреча России и Украины проходит в Стамбуле

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Встреча российско-украинских делегаций стартовала в Стамбуле. Переговоры начались с приветственного напутствия главы МИД Турции Хакана Фидана.

В своей вступительной речи дипломат отметил, что представители двух стран должны самостоятельно решить, продолжать ли конфликт или искать пути к мирному урегулированию.

"Перед нами есть два пути: один из путей ведет нас к миру, второй приведет мир к еще большим разрушениям", – подчеркнул он.

Фидан назвал текущий этап урегулирования украинского кризиса критическим. Однако обе стороны проявили твердую приверженность миру, что открыло новые возможности, а также стало шагом, определяющим возможную будущую встречу между лидерами стран Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, обратил внимание министр.

"Мы считаем очень важным, что Путин и Зеленский прислушались к призывам к миру, с которыми выступили наш президент Реджеп Тайип Эрдоган и (глава США Дональд. – Прим. ред.) Трамп", – высказался дипломат.

Вместе с тем глава турецкого МИД подчеркнул важность скорейшего прекращения огня для завершения конфликта. Он отметил, что каждый день промедления приводит к новым жертвам и необходимо использовать возможность переговоров для достижения мира.

"Мы ради приветствовать российскую делегацию в Стамбуле. Мы рады принимать обе стороны в Стамбуле", – заключил Фидан.

Изначально переговоры Москвы и Киева в Турции должны были начаться 15 мая. Российская делегация почти весь день провела в президентском дворце, где должна была состояться встреча. Однако представители Украины на переговоры так и не явились, в результате чего их перенесли на 16-е число.

Россия со своей стороны направила помощника президента Владимира Мединского, замминистра иностранных дел Михаила Галузина, начальника главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова и замминистра обороны Александра Фомина.

Делегацию Украины возглавил министр обороны страны Рустем Умеров. Также известно, что в ее состав вошли 12 человек.