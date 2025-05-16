РИА Новости: встреча представителей Турции, США и Украины завершилась в Стамбуле

Фото: РИА Новости/МИД Турции

Встреча представителей Турции, США и Украины завершилась в Стамбуле, пишет РИА Новости, ссылаясь на источники в турецком МИД.

Со слов собеседника агентства, она длилась больше часа. Также он добавил, что встреча проходила под председательством главы МИД Турции Хакана Фидана.

Между тем российская делегация пока не прибыла на место переговоров, уточнил источник СМИ.

Переговоры делегаций трех стран начались в 10:45 по местному времени 16 мая. С американской стороны на них присутствовали госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник США Кит Келлог и посол Том Баррак.

Украинскую сторону представляли руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, глава Минобороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига.

После этой встречи должны начаться переговоры между Москвой и Киевом. В российском МИД не исключили возможности на выработку в Стамбуле документа по завершению украинского конфликта по итогам диалога.

Однако посол Родион Мирошник сказал, что сначала нужно пройти первый трек, то есть достичь договоренностей по достижению мира. По его мнению, группы, сформированные с обеих сторон, могут это сделать.