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Шанс на выработку в Стамбуле документа по завершению украинского конфликта есть. Об этом ТАСС заявил на встрече с журналистами посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Сначала необходимо пройти первый трек, то есть достичь договоренностей по достижению мира, найти сам механизм урегулирования. Группы, которые сформированы с обеих сторон, они вполне могут это делать. Они могут наработать ту модель, которая будет приемлема как для России и Украины, так и будет принята международным сообществом", – пояснил он.

По словам посла, легитимизация результатов переговоров возможна, несмотря на истечение срока полномочий президента Украины Владимира Зеленского. Однако есть риски, что достигнутые договоренности, подписанные нелегитимным образом, могут привести к дезавуированию соглашений.

Механизмы полной легализации – это вопрос переговорного процесса, который должен оговаривать переходные условия и то, как документ может быть легализован, сказал Мирошник.

Стремление украинской стороны обсуждать на переговорах только режим прекращения огня, без диалога об урегулировании конфликта вызывает озабоченность, отметил Мирошник. Кроме того, Россию не устроит режим прекращения огня, не вписанный в программу урегулирования долгосрочного достижения эффекта, добавил он.

30-дневное перемирие не будет шагом к миру, заявил Мирошник РИА Новости. По его мнению, это позволило бы украинской стороне перевооружиться и выйти на новый уровень эскалации.

При этом, уточнил посол, попытка Украины прекратить в шоу переговоры с Россией и раскачать ситуацию вокруг них провалилась.

Изначально переговоры российской и украинской делегации должны были состояться 15 мая, однако их перенесли на 16 мая. Россия будет ждать украинских представителей с 10 утра.

Задачей встречи является установление долгосрочного мира с устранением первопричин конфликта, уточнял помощник президента РФ и глава делегации от РФ Владимир Мединский. С его слов, Москва рассматривает эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, прерванный Киевом в 2022 году.