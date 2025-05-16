Мединский заявил, что российская сторона провела плодотворную встречу с главой МИД Турции

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Российская сторона провела плодотворную встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, сообщил глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский, его слова приводит ТАСС.

Мединский подчеркнул, что в ходе встречи удалось подробно объяснить позицию России по ситуации на Украине. Он также напомнил, что Москва предлагает Киеву возобновить прерванные ими в 2022 году прямые переговоры без предварительных условий.

Переговоры России и Украины должны были состояться 15 мая в Стамбуле. Состав российской делегации был утвержден вечером 14 мая.

Владимир Путин поставил задачи и определил переговорную позицию для российской делегации. Как подчеркивал Мединский, задачей прямых контактов с Украиной является установление долгосрочного мира с устранением первопричин конфликта.

Однако позже переговоры были перенесены на 16 мая.

Встреча Мединского и главы МИД Турции Хакана Фидана прошла в президентском офисе Долмабахче. Представитель МИД Турции отметил, что 16 мая также возможны контакты делегаций США во главе с госсекретарем Марко Рубио, Украины – с министром обороны Рустемом Умеровым, РФ – с Мединским, а также Фиданом. При этом решение по поводу четырехсторонних переговоров пока не было принято.