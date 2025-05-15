В Турции начались переговоры Фидана и Мединского

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В Стамбуле в президентском офисе Долмабахче началась встреча главы МИД Турции Хакана Фидана и российской делегации во главе с помощником президента России Владимиром Мединским. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Турции Онджу Кечели, передает ТАСС.

Кроме того, Кечели заявил, что 16 мая возможны контакты делегаций США во главе с госсекретарем Марко Рубио, Украины – с министром обороны Рустемом Умеровым, РФ – с Мединским, а также Фиданом. Он подчеркнул, что решение по поводу четырехсторонних переговоров пока не было принято.

Российская делегация прибыла в Стамбул на прямые переговоры с украинской стороной. Они должны были состояться вечером 15 мая. Однако после СМИ сообщили о возможном переносе переговоров на следующий день, 16 мая. Журналисты со ссылкой на источники отмечали, что переговоров с Украиной не будет 15 мая из-за проблем с логистикой.

На предстоящих переговорах с Украиной Россию представят помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.