Зеленский заявил, что Киев не признает юридически новые регионы РФ российскими

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Украина отказывается признавать новые регионы РФ де-юре российскими. Об этом на пресс-конференции в Анкаре заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

"Мы не можем обсуждать территориальные вопросы. Это нарушение нашей конституции. Каким образом восстанавливать нашу территориальную целостность?" – цитирует его РИА Новости.

При этом переговорная группа от Украины будет в Стамбуле лишь в пятницу, 16 мая.

Ранее Зеленский заявлял, что украинскую делегацию на переговорах с РФ возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров. Главным вопросом, который хочет обсудить Киев, будет прекращение огня.

При этом РФ на встрече представят помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Мединский считает, что смысл переговоров заключается в выходе на долгосрочный и прочный мир на Украине, а также в устранении первопричин конфликта. При этом РФ готова к компромиссам, уточнял он.

