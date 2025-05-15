Захарова заявила, что все ждут решения Зеленского начать переговоры

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Все ждут, когда президент Украины Владимир Зеленский позволит делегации начать переговорный процесс. Об этом пишет RT со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

Как отметила дипломат, российская делегация находится в Стамбуле уже около суток.

"Ждет, пока клоун навыступается, галлюциногены его отпустят, и он позволит тем, кому три года запрещал, приступить к переговорам", – заявила представитель МИД.

Встреча российской и украинской делегаций должна была состояться вечером 15 мая. Однако после СМИ сообщили, что переговоры могут пройти на следующий день, 16 мая.

На предстоящих переговорах Россию представят помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Со стороны Украины ожидается прибытие делегации, возглавляемой украинским министром обороны Рустемом Умеровым.

Мединский считает, что для РФ главный смысл переговоров в выходе на долгосрочный мир и устранении первопричин конфликта. В свою очередь Зеленский считает главным вопрос о прекращении огня.