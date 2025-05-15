Глава МИД Турции встретится с российской делегацией в Стамбуле

Фото: ТАСС/AP/Khalil Hamra

Глава турецкого МИД Хакан Фидан 15 мая встретится с делегацией России в Стамбуле и главой делегации Владимиром Мединским. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД Турции Онджу Кечели.

"Фидан проведет в резиденции президента Долмабахче встречу с российской делегацией", – говорится в сообщении.

При этом источник журналистов рассказал, что переговоров с Украиной не будет 15 мая в силу логистики.

Встреча российской и украинской делегаций должна была состояться вечером 15 мая. Позже СМИ сообщили, что переговоры могут пройти на следующий день, 16 мая.

Кроме главы делегации Мединского, Москву на встрече представят замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Со стороны Украины ожидается прибытие делегации, возглавляемой украинским министром обороны Рустемом Умеровым.

По словам Мединского, для РФ главный смысл переговоров в выходе на долгосрочный мир и устранении первопричин конфликта. В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский считает главным вопрос о прекращении огня.

