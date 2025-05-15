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Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что представители РФ настроены на серьезную и профессиональную работу в рамках предстоящих переговоров в Стамбуле. Об этом он рассказал в телеграм-канале.

Как отметил Мединский, смысл прямых российско-украинских переговоров заключается в выходе на установление долгосрочного и прочного мира на Украине и устранении первопричин конфликта.

В ходе переговоров с Украиной, которые пройдут во второй половине дня 15 мая, российская делегация будет работать по заданным Владимиром Путиным рамкам и определенным инструкциям. Исход встречи зависит не от России, а от западного руководства киевского режима, подчеркнули в МИД РФ.

Помимо Мединского, в Стамбул в составе делегации прибыли замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что ситуация в Стамбуле вокруг переговоров России и Украины является интригой. Он также отметил, что никто не может гарантировать, что переговоры пройдут без проблем.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что по итогам диалога ожидает договоренностей о прекращении огня и об обмене военнопленными, а также надеется на политическую победу.