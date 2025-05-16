ТАСС: прямой контакт РФ и Украины в Стамбуле ожидается в 12:00

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Прямой контакт делегаций России и Украины в Стамбуле состоится в 12:00. Встрече предшествует приветственное напутствие с турецкой стороны, пишет ТАСС со ссылкой на свой источник.

В свою очередь, собеседник РИА Новости из МИД Турции утверждает, что переговоры начнутся только в 12:30 по московскому времени. Согласно его данным, перед этим в 10:45 должна состояться встреча делегаций из Анкары, Вашингтона и Киева.

При этом другой источник агентства не уточнил, запланированы ли на 16 мая четырехсторонние переговоры России, США, Украины и Турции в Стамбуле. Еще один инсайдер подтвердил ожидание российской делегацией приезда украинских представителей в 10:00.

Тем временем госсекретарь США Марко Рубио уже прилетел в Стамбул, передает агентство AFP. Однако представлять Штаты на предстоящей встрече будет высокопоставленный сотрудник Госдепа Майкл Энтон, занимающий должность директора по вопросам политического планирования, утверждает агентство Reuters, ссылаясь на представителя Госдепа.

Встреча делегаций Москвы и Киева изначально должна была состояться 15 мая, однако переговоры перенесли на следующий день.

В российскую делегацию вошли помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Украинскую сторону, в свою очередь, должен возглавлять министр обороны страны Рустем Умеров. Также известно, что в ее состав не вошли глава СБУ Василий Малюк и начальник украинского Генштаба Андрей Гнатов.