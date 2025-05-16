Переговоры делегаций США, Турции и Украины начались в Стамбуле

Фото: РИА Новости/МИД Турции

Переговоры делегаций США, Турции и Украины начинаются в Стамбуле. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

В американскую делегацию на трехсторонней встрече вошли госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник США Кит Келлог и посол Том Баррак, в украинскую – руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, глава Минобороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига, передает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком МИД. Переговоры стартовали под председательством главы МИД Турции Хакана Фидана.

При этом информации о времени приезда российской делегации на встречу с украинскими представителями в Стамбуле пока нет, уточнил источник агентства.

Переговоры России и Украины в Турции должны были начаться 15 мая, однако их перенесли на 16-е число. Ожидается, что встреча начнется в 12:00. Ей будет предшествовать приветственное напутствие турецкой стороны, указывали СМИ.

При этом в российском МИД заявили о наличии шансов на выработку в Стамбуле документа по завершению украинского конфликта. Посол Родион Мирошник сказал, что сначала нужно пройти первый трек, то есть достичь договоренностей по достижению мира. По его мнению, группы, сформированные с обеих сторон, могут это сделать.